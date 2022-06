Résultat de la législative à Malissard : en direct

12/06/22 11:21

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 314 électeurs de Malissard ( Drôme ) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Durant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 32,0% des suffrages au premier tour à Malissard, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 22,4% et 18,5% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Malissard avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 61,2% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 38,8% des voix.