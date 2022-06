En direct

19:36 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Marmagne ? Dans les 2 bureaux de vote de Marmagne, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 16,3% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,23% et 1,2% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 20,73% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Marmagne ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance à Marmagne dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. A l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Marmagne, Marine Le Pen se propulsait à la première position avec 27,65% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,5%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 16,3% et Éric Zemmour à 7,21%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Marmagne ? À Marmagne, la participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. Les incertitudes liées à une résurgence de la pandémie de coronavirus seraient de nature à faire le jeu de l'abstention à Marmagne. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,24% dans la ville. Le taux d'abstention était de 17,75% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Marmagne à l'occasion des élections législatives ? Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 50,33% des personnes en capacité de voter à Marmagne s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 46,01% pour le round deux. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.