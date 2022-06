Résultat de la législative à Marsilly : en direct

12/06/22 11:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marsilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Marsilly ? Les résultats des élections législatives 2022 à Marsilly devraient être révélés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le verdict devrait s'afficher dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Marsilly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marsilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Véronique Richez-Lerouge Divers centre Olivier Falorni Divers gauche Agnès Chair Ecologistes Philippe Pere Divers Martine Madelaine Ensemble ! (Majorité présidentielle) Antoine Colin Divers extrême gauche Jean-Marc Soubeste Nouvelle union populaire écologique et sociale Nadine Tanguy Divers droite Marie Nédellec Divers gauche Emma Chauveau Rassemblement National Nicolas François Reconquête !

Législatives 2022 à Marsilly : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Marsilly seront amenés à contribuer aux législatives comme tous les Français. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37% des voix au premier tour à Marsilly. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17% et 17% des suffrages. Le choix des administrés de Marsilly était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 30% des votes.