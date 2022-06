Résultat de la législative à Martres-Tolosane : 2e tour en direct

En direct

18:39 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a une semaine dans la commune ? Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 30,2% à Martres-Tolosane avant le premier tour des législatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, cette donnée a immanquablement rejailli sur la candidature de gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui.

15:30 - À Martres-Tolosane, les candidats Divers gauche en première position A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Martres-Tolosane. Les candidats Divers gauche ont obtenu 55,77% des voix au soir du premier tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) les suivent avec respectivement 19,83% et 13,51% des voix.

13:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors du 2e tour des législatives 2022 à Martres-Tolosane ? Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second tour contre 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 1870 inscrits sur les listes électorales à Martres-Tolosane, 47,01% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 47,43% au dernier round.