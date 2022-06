Résultat des législatives à Martres-Tolosane - Election 2022 (31220) [PUBLIE]

12/06/22 22:57

Le résultat de l'élection législative à Martres-Tolosane est désormais publié. La participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative s'établit à 50%, ce qui représente 937 votants. Reste à déterminer si les citoyens des 281 autres communes faisant partie de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne voteront comme ceux de Martres-Tolosane. Au sein de la localité, Joël Aviragnet a enregistré 41% des voix. En seconde position, Loic Delchard (Rassemblement National) reçoit 20% des voix. Annabelle Fauvernier (Divers gauche) ramasse 15% des suffrages.

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives à Martres-Tolosane, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve 11 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 2 419 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 47,01% au premier tour au niveau de Martres-Tolosane, à comparer avec une participation de 47,43% pour le deuxième tour.

L'un des facteurs forts de ces élections législatives 2022 sera sans aucun doute le taux de participation à Martres-Tolosane. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des Français, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple en mesure de bénéficier à l'abstention à Martres-Tolosane (31220). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,95% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 78,18% au premier tour, ce qui représentait 1 465 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement un écho à Martres-Tolosane au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 18,83% des voix à Martres-Tolosane, à la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait accumulé 28,59% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,46% (contre 21,95%).

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,46% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Martres-Tolosane le dimanche 10 avril. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,37% et 6,49% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 28,32% à Martres-Tolosane pour ces légilsatives.

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,6% des voix au premier tour à Martres-Tolosane, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-député européen et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 19,5% et 18,8% des suffrages. Le choix des citoyens de Martres-Tolosane était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (54,2% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 45,8% des voix. Les citoyens de cette localité se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 419 citoyens de Martres-Tolosane (31220) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ?