Résultat des législatives à Marzan : l'élection 2024 en direct

12:07 - Participation aux élections législatives à Marzan : un regard approfondi

L'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Marzan. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,68% au premier tour. Au second tour, 41,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 78,35% des électeurs dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 78,23% au deuxième tour, ce qui représentait 1 527 personnes.