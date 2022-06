Résultat des législatives à Marzan - Election 2022 (56130) [PUBLIE]

12/06/22 21:23

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Marzan. C'est la candidature Régionaliste qui a encaissé le plus de suffrages parmi les 1959 électeurs de Marzan inscrits dans la 4ème circonscription du Morbihan. Le niveau de la participation parmi les citoyens inscrits dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Morbihan atteint 48%. Dans la commune, Paul Molac a enregistré 31% des suffrages. Il ressort devant Lhea Le Flecher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) qui reçoivent dans l'ordre 23% et 19% des voix. Reste encore à déterminer si les citoyens des 85 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Marzan.