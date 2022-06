En direct

19:45 - Quel résultat aux législatives de Mauléon-Licharre pour la Nupes ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Mauléon-Licharre, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat LFI avait obtenu 18,97% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,93% et 3,02% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 25,92% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Mauléon-Licharre ? Au premier tour de la dernière présidentielle, à Mauléon-Licharre, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position avec 25,41% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,97%. On trouvait plus loin Jean Lassalle, troisième à 15,27% et Marine Le Pen à 13,33%. Par contre en France, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être infléchir la donne lors des législatives à Mauléon-Licharre au 1er tour. Or la majorité a chuté tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives à Mauléon-Licharre L'un des critères déterminants des élections législatives sera sans nul doute le niveau de participation à Mauléon-Licharre. La perte de pouvoir d'achat pourrait dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Mauléon-Licharre. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 74,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre une participation de 79,57% au premier tour, c'est-à-dire 1 796 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Mauléon-Licharre ? L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En 2017, au moment des élections législatives, sur les 2 227 inscrits sur les listes électorales à Mauléon-Licharre, 52,4% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,04% pour le deuxième round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.