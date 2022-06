En direct

19:37 - Quel résultat aux législatives de Mauzé-sur-le-Mignon pour les Insoumis et leurs alliés ? Une des clés de ces législatives, en France comme à Mauzé-sur-le-Mignon, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait enregistré 19,04% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,78% et 1,53% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 6,31% du côté de la gauche (en plus du score de Mélenchon).

16:30 - À Mauzé-sur-le-Mignon, des sondages aussi justes ? Emmanuel Macron avait glané la première position lors du dernier scrutin présidentiel à Mauzé-sur-le-Mignon avec 32,52% des suffrages, au premier round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 25,78%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,04% et Yannick Jadot à 4,78%. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Mauzé-sur-le-Mignon ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera l'étendue de la participation à Mauzé-sur-le-Mignon. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 112 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,03% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,36% au premier tour, ce qui représentait 1 676 personnes. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des ménages sont par exemple susceptibles de détourner l'attention des habitants de Mauzé-sur-le-Mignon (79210) du vote.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Mauzé-sur-le-Mignon en 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, parmi les 2 028 personnes en âge de voter à Mauzé-sur-le-Mignon, 49,65% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 43,64% au second round.