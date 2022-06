Résultat de la législative à Mehun-sur-Yèvre : en direct

17:18 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Mehun-sur-Yèvre ?

Les dynamiques nationales des dernières heures rejailliront certainement à Mehun-sur-Yèvre ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. La dernière présidentielle, à Mehun-sur-Yèvre cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,18% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 29,34%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,85% et Éric Zemmour à 5,12%. Emmanuel Macron terminait à en revanche près de 28% des suffrages à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI.