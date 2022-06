Résultat de la législative à Melle : en direct

12/06/22 11:02

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 27% des suffrages au premier tour à Melle, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 27% et 21% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 64% des suffrages face à Marine Le Pen (36%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la confiance des votants de cette commune à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Melle ( Deux-Sèvres ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français.