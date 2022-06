Résultat des législatives à Migennes - Election 2022 (89400) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Migennes

Le résultat des élections législatives 2022 à Migennes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Yonne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative à Migennes. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de suffrages parmi les 4360 citoyens de Migennes inscrits dans la 2ème circonscription de l'Yonne. Les citoyens des 218 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Migennes ? Philippe Veyssiere a amassé 34% des voix à l'échelle de la ville. Il est suivi par Audrey Lopez (Rassemblement National) et André Villiers (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent respectivement 34% et 15% des suffrages. La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour la 2ème circonscription de l'Yonne atteint 41%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Migennes Audrey Lopez Rassemblement National 30,72% 34,13% André Villiers Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,22% 14,89% Philippe Veyssiere Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,32% 34,36% Florian Frayer Divers droite 5,79% 4,69% Marie Dumoulin Reconquête ! 4,68% 3,07% Iris Nakov Ecologistes 3,36% 3,01% Maryse Cardona Droite souverainiste 1,91% 2,03% Patrice Pressard Ecologistes 1,54% 1,68% Anita Carrasco Divers extrême gauche 1,45% 2,14% Participation au scrutin Circonscription Migennes Taux de participation 50,00% 40,62% Taux d'abstention 50,00% 59,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,79% Nombre de votants 36 732 1 771

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Migennes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:55 - Quel résultat aux législatives de Migennes pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Migennes. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,4% et 1,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 33,53% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Migennes. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Migennes ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Migennes ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Au précédent scrutin, à Migennes, Marine Le Pen avait terminé en première position au premier round de la présidentielle avec 31,64% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 29,65%, puis Emmanuel Macron à 17,66% et Éric Zemmour à 4,6%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Migennes L'un des facteurs forts du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention à Migennes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 364 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 35,42% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 32,31% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont susceptibles de détourner les citoyens de Migennes (89400) des bureaux de vote. 11:30 - À Migennes, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives 2022 seront un élément clé Au fil des dernières années, les 7 361 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 4 426 inscrits sur les listes électorales à Migennes, 65,05% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 55,99% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 19 heures à Migennes Les résultats des élections législatives 2022 à Migennes vont normalement être révélés pas longtemps après la fermeture du seul bureau de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 19 heures, la fermeture ayant été décalée, et le verdict devrait tomber dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Migennes : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Migennes (Yonne) seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31,6% des votes au premier tour à Migennes. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 29,7% et 17,7% des votes. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 50,4% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,6% des votes.