Résultat des législatives à Montauroux - Election 2022 (83440) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Montauroux. À Montauroux, les 5292 électeurs inscrits dans la 8ème circonscription du Var se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Var atteint 58%, ce qui représente 3 051 non-votants. Philippe Schreck a effectivement amassé 31% des voix. Il devance Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 27% et 17% des voix. Les citoyens des 64 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Montauroux ?