Résultat des législatives à Montréjeau - Election 2022 (31210) [PUBLIE]

12/06/22 22:58

L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. En 2017, lors des législatives, le taux de participation avait représenté 47,59% au premier tour dans la commune à Montréjeau, contre une participation de 43,49% pour le round deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.

À Montréjeau, le niveau de participation constituera l'un des critères importants des législatives. Les jeunes générations affichent généralement une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 31,55% au sein de la commune, contre une abstention de 29,83% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

A la dernière élection, à Montréjeau, Marine Le Pen terminait en pôle position avec 26,14% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,1%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 21,27% et Jean Lassalle à 8,0%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement chambouler ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle est tombé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Montréjeau comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait obtenu 22,1% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,74% et 3,51% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 6,25% à gauche, vote Mélenchon exclu.

Quel candidat les habitants de Montréjeau mettront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26% des suffrages au premier tour à Montréjeau, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européen et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 22% et 21% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 53% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ?