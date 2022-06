Résultat des législatives à Montry - Election 2022 (77450) [PUBLIE]

12/06/22 21:55

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Montry. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes auprès des 2576 électeurs de Montry de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 55%. Franck Riester a effectivement amassé 27% des votes au niveau de la ville. Il ressort devant Cédric Colin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et François Lenormand (Rassemblement National) qui décrochent 27% et 25% des voix. L'issue finale de la législative au niveau de cette circonscription législative dépendra du vote des électeurs des 53 autres communes qui lui sont rattachées.