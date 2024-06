Résultat des législatives à Morsbach : l'élection 2024 en direct

12:05 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Morsbach

Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Au moment des dernières européennes, 58,47% des personnes en capacité de voter à Morsbach avaient déserté les urnes. L'abstention était de 53,97% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 66,56% au premier tour et seulement 68,47% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record.