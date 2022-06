En direct

20:05 - Quel résultat à Nanteuil pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon ? Les habitants de Nanteuil avaient concédé 18,88% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de l'élection présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,12% et 1,61% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 24,61% à Nanteuil pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Nanteuil ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Nanteuil. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or à Nanteuil, Marine Le Pen avait terminé en tête de la dernière présidentielle avec 30,52% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 25,9%. Suivaient, avec 18,88%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,82%, Valérie Pécresse.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Nanteuil L'un des critères clés du scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Nanteuil. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les tarifs du gaz et de l'essence pourraient potentiellement détourner l'attention des citoyens de Nanteuil de leur devoir civique. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,57% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 82,7% au premier tour, ce qui représentait 1 018 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Nanteuil, le score de l'abstention aux législatives sera un élément décisif Au cours des dernières années, les 1 739 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des élections législatives, sur les 1 202 inscrits sur les listes électorales à Nanteuil, 54,91% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 47,59% au tour deux. Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.