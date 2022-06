Résultat de la législative à Nantua : 2e tour en direct

19/06/22 19:22

Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 3544 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, sur les 1704 personnes en âge de voter à Nantua, 61,27% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 51,12% pour le deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au deuxième round et 44,6% au second tour des législatives de 2012.

Le 12 juin dernier au soir du 1er tour, les habitants de Nantua ont plébiscité les candidats Divers droite qui ont réuni 33,91% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 19,34% des suffrages. De son côté, la candidature Rassemblement National recueille 18,33% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges.

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 31,6% à Nantua avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet l'addition des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 19,34% des suffrages dans la localité le dimanche 12 juin. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 24,8% des votes au premier tour à Nantua. La présidente du RN avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,0% et 23,7% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en empochant 56,6% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 43,4% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Quel postulant à l'Assemblée nationale mettront en tête des résultats des législatives les électeurs résidant à Nantua à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?