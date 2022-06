Résultat de la législative à Narrosse : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Narrosse dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Narrosse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Que vont trancher les supporters de gauche à Narrosse ? Les électeurs de Narrosse avaient offert 15,79% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Les reports des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,39% et 3,54% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 22,72% à Narrosse pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Narrosse ? Lors de la dernière échéance, à Narrosse, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position de l'élection avec 30,29% des voix, devant Marine Le Pen à 24,07%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,79% et Jean Lassalle avec 7,52%. Les mouvements nationaux des derniers jours modifieront sans doute cette donne lors des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le RN s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Narrosse, quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera incontestablement l'abstention à Narrosse. Les jeunes expriment fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 20,75% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Narrosse ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 3 291 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, sur les 2 488 inscrits sur les listes électorales à Narrosse, 56,25% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,4% pour le dernier round. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Narrosse ? Si jamais vous tergiversez encore au sujet des 11 impétrants au 1er tour dans l'unique circonscription de Narrosse, restez calme. Les bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Narrosse

Les élections législatives 2022 auront lieu à Narrosse comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste Christian Laffont Divers droite Lionel Causse Ensemble ! (Majorité présidentielle) Véronique Rivoire Rassemblement National Dominique Lecuona Régionaliste Sophie de Brosses Divers centre Jean-Marc Lespade Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-Pierre Etchoimborde Droite souverainiste Muriel Loubet Reconquête ! Pascal Demangeot Divers extrême gauche Marc Vernier Les Républicains Jonathan Hareng Ecologistes

Législatives 2022 à Narrosse : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Narrosse (40) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30,3% des voix au premier tour à Narrosse, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,1% et 15,8% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Narrosse grâce à 58,6% des suffrages, laissant ainsi 41,4% des votes à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?