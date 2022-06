Résultat de la législative à Neyron : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Neyron dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:00

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neyron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:00 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Neyron Au cas où vous avez encore des doutes concernant les 10 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Neyron, pas de panique. Les bureaux de vote ne ferment qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Neyron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Neyron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Lumir Lapray Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Daubié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Vincent Goutagny Divers extrême gauche Denis Baratay Divers droite Alexandre Nanchi Les Républicains Alexandre Costa Reconquête ! Colin Martet Divers Thomas Iglésis Ecologistes Olivier Eyraud Rassemblement National Delphine Carrier Droite souverainiste

Législatives 2022 à Neyron : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Neyron seront incités à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34,2% des votes au premier tour à Neyron, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 19,6% et 15,4% des votes. Le choix des votants de Neyron était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,5% des voix), laissant par conséquent 36,6% des suffrages à Marine Le Pen.