Résultat des législatives à Nieul-sur-Mer - Election 2022 (17137)

12/06/22 21:38

Le résultat des élections législatives 2022 à Nieul-sur-Mer est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Charente-Maritime

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Nieul-sur-Mer. Le candidat Divers gauche décroche la première place chez les 4990 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime demeurant à Nieul-sur-Mer. L'abstention atteint 45% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Charente-Maritime (soit 2 244 non-votants). Olivier Falorni a enregistré 29% des votes au sein de la ville. Il précède Martine Madelaine (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Marc Soubeste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent respectivement 22% et 21% des votes. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera des choix des électeurs des 19 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nieul-sur-Mer Olivier Falorni Divers gauche 29,02% 29,38% Jean-Marc Soubeste Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,39% 21,48% Martine Madelaine Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,99% 21,92% Emma Chauveau Rassemblement National 9,54% 10,91% Marie Nédellec Divers gauche 7,38% 9,29% Nicolas François Reconquête ! 3,84% 3,56% Véronique Richez-Lerouge Divers centre 1,83% 1,73% Agnès Chair Ecologistes 1,14% 0,84% Antoine Colin Divers extrême gauche 0,58% 0,55% Nadine Tanguy Divers droite 0,23% 0,33% Philippe Pere Divers 0,06% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nieul-sur-Mer Taux de participation 50,32% 55,03% Taux d'abstention 49,68% 44,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30% 0,29% Nombre de votants 55 588 2 746

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nieul-sur-Mer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Quel résultat aux législatives de Nieul-sur-Mer pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 20,48% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Nieul-sur-Mer le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,71% et 1,74% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 29,93% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Nieul-sur-Mer ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho à Nieul-sur-Mer dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Nieul-sur-Mer, Emmanuel Macron remportait la tête du vote au premier tour de la présidentielle avec 35,19% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,48%, puis Marine Le Pen avec 16,66% et Yannick Jadot avec 7,71%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Nieul-sur-Mer reste la participation À Nieul-sur-Mer, l'une des clés des élections législatives sera immanquablement l'étendue de l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,28% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 80,61% au premier tour, ce qui représentait 4 037 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sont par exemple capables de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Nieul-sur-Mer. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Nieul-sur-Mer ? L'analyse des résultats des derniers scrutins est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Au moment des législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 52,61% au premier tour des votants de Nieul-sur-Mer. La participation était de 46,15% pour le tour deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Nieul-sur-Mer Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Nieul-sur-Mer et il y a encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Nieul-sur-Mer : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35,2% des votes au premier tour à Nieul-sur-Mer. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20,5% et 16,7% des votes. Le choix des citoyens de Nieul-sur-Mer était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (70,3% des voix), cédant par conséquent 29,7% des voix à Marine Le Pen.