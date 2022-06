Résultat de la législative à Offemont : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Le 12 juin dernier lors du premier round, les citoyens d'Offemont ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 30,02% des votes. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Union des Démocrates et des Indépendants la suivent grâce à dans l'ordre 20,59% et 15,19% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges.

Les électeurs d'Offemont ( Territoire de Belfort ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 27% des suffrages au premier tour à Offemont, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 26% et 23% des suffrages. Les résultats nationaux avaient cependant forcé les votants d'Offemont à se trouver un nouveau favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 57% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 43% des votes.