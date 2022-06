En direct

19:28 - Que vont décider les électeurs de gauche à Offemont ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Offemont. N'oublions pas non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,83% et 1,11% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 32,15% pour le bloc de gauche.

16:30 - À Offemont, des sondages aussi justes qu'en France ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Offemont, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,21% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 25,83%, puis Marine Le Pen à 22,92% et Éric Zemmour à 7,29%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche près de 28% des voix dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement transformer ce décor lors des législatives à Offemont dimanche. Or la majorité a chuté très près de de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Offemont, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? À Offemont, l'un des facteurs déterminants des élections législatives 2022 sera le niveau d'abstention. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient potentiellement bénéficier au pourcentage d'abstention à Offemont (90300). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,84% dans la localité, contre une abstention de 21,04% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Offemont ? Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. En 2017, à l'occasion des élections législatives, parmi les 2 826 personnes en âge de voter à Offemont, 57,75% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,52% au second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.