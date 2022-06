Résultat des législatives à Ollioules - Election 2022 (83190) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Ollioules

Le résultat des élections législatives 2022 à Ollioules est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Ollioules. A l'occasion du 1er round des élections législatives 2022, les 11075 citoyens d'Ollioules inscrits dans la 2ème circonscription du Var ont désigné la candidature Rassemblement National. Reste encore à savoir si les électeurs des 9 autres communes rattachées à la 2ème circonscription du Var voteront comme ceux d'Ollioules. Dans la commune, Laure Lavalette a obtenu 30% des votes. Ange Musso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Isaline Cornil (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 26% et 18% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 54%, ce qui représente 5 977 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ollioules Laure Lavalette Rassemblement National 30,86% 30,31% Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,45% 25,57% Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,91% 18,10% Aline Bertrand Reconquête ! 7,97% 8,36% Julien Argento Les Républicains 6,29% 8,48% Alexandra Perreto Ecologistes 1,77% 1,58% Laurent Boissin Ecologistes 1,56% 1,40% Pierre Blanc Ecologistes 1,47% 1,64% Myriam Fournier Droite souverainiste 1,22% 1,32% Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite 1,19% 0,80% Jean-Claude Goni Divers 0,98% 1,16% Claire Gago-Chidaine Régionaliste 0,70% 0,82% Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche 0,64% 0,46% Participation au scrutin Circonscription Ollioules Taux de participation 45,01% 46,03% Taux d'abstention 54,99% 53,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,33% Nombre de votants 41 634 5 098

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ollioules sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Du côté de la gauche, les 15,28% de Jean-Luc Mélenchon à Ollioules font espérer Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives, à Ollioules comme dans toute la France. Cet électorat représentait 15,28% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,56% et 1,15% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 4,71% à gauche, en plus du score de Mélenchon. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Ollioules ? Lors de la dernière échéance, à Ollioules, Marine Le Pen figurait à meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 28,91% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,36%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,28% et Éric Zemmour à 12,85%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute infléchir ce tableau lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Ollioules ? À Ollioules, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera l'ampleur de l'abstention. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Ollioules. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,18% des électeurs de la ville, contre une abstention de 25,16% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Ollioules ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des scrutins précédents, les 14 020 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 59,6% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Ollioules, contre une abstention de 52,48% au tour deux. 09:30 - Les infos clés des législatives 2022 à Ollioules Les résultats de l'élection législative 2022 à Ollioules vont être donnés dans la foulée de la fermeture des 12 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira très vite qui des 13 candidats se qualifie au 2ème tour.

Législatives 2022 à Ollioules : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28.91% des votes au premier tour à Ollioules, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 24.36% et 15.28% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Ollioules avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 53.42% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 46.58% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales votant à Ollioules (Var) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme partout en France.