Résultat des législatives à Pamproux - Election 2022 (79800) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative à Pamproux. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première place chez les 1255 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres et résidant à Pamproux. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres s'élève à 45%, ce qui représente 565 votants. Reste à savoir si les citoyens des 131 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Pamproux. Au niveau de la ville, Delphine Batho a obtenu 34% des suffrages. Carine Revers (Rassemblement National) et Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec 24% et 21% des votes.

Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au cours des élections précédentes, les 1 746 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le taux de participation s'était hissé à 51,06% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Pamproux, à comparer avec un taux de participation de 48,48% pour le second tour.

Le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs importants des élections législatives à Pamproux. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient en mesure de détourner l'attention des électeurs de Pamproux de leur devoir civique. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 26,74% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,5% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

Lors de la dernière présidentielle, à Pamproux, Marine Le Pen finissait à la tête du vote avec 31,16% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,99%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,5% et Valérie Pécresse à 4,99%. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront certainement la situation lors des législatives à Pamproux dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.

Dans les 2 bureaux de vote de Pamproux, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait atteint 16,5% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,17% et 2,71% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total théorique de 21,38% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

Quelle sera l'issue finale des législatives à Pamproux ( Deux-Sèvres ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,2% des voix au premier tour à Pamproux. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,0% et 16,5% des votes. Et ensuite retournement de situation : Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour grâce à 52,1% des suffrages face à Marine Le Pen (47,9%). Les citoyens de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ?