Résultat de la législative à Péronnas : en direct

17:14 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Péronnas ?

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Péronnas, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,88% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 21,31%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,06% et Éric Zemmour à 6,96%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement chambouler ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.