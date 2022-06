Résultat de la législative à Pierrefonds : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Pierrefonds dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:50

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pierrefonds sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pierrefonds. En direct 18:50 - Un premier résultat intéressant pour la Nupes à Pierrefonds Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait espérer glaner 26,82% à Pierrefonds avant les élections législatives. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a obtenu 26,48% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 2 bureaux de vote de Pierrefonds. . 15:30 - À Pierrefonds, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour de la législative, les électeurs de Pierrefonds ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 26,48% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 26,19% des suffrages. De son côté, la candidature Les Républicains glane 23,88% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Pierrefonds, la grande inconnue de ces législatives demeure l'abstention Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 42,91% des électeurs inscrits à Pierrefonds avaient déserté les urnes. Au fil des dernières consultations politiques, les 2049 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 16,23% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 17,36% au premier tour. 10:30 - Le verdict des législatives à Pierrefonds sera connu ce 19 juin ! Ces législatives 2022 sont donc relancées à Pierrefonds, avec le deuxième volet dont l'inauguration a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les quelques candidats qui bataillent pour devenir député. Les 1233 inscrits de Pierrefonds ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Pierrefonds - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pierrefonds aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Myriam Lamzoudi Rassemblement National Pierre Vatin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Pierrefonds - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pierrefonds

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pierrefonds Myriam Lamzoudi (Ballotage) Rassemblement National 24,44% 15,05% Pierre Vatin (Ballotage) Les Républicains 23,19% 23,88% Luc Blanchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,33% 26,48% Etienne Diot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,05% 26,19% Clary Langlois-Meurinne Reconquête ! 4,90% 5,07% Régine Harray Cohen Ecologistes 3,01% 1,88% Hélène Becherini Divers extrême gauche 1,60% 0,72% Augusto Fernandes Droite souverainiste 1,47% 0,72% Participation au scrutin Circonscription Pierrefonds Taux de participation 47,40% 57,09% Taux d'abstention 52,60% 42,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,57% Nombre de votants 34 755 705

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Pierrefonds a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de suffrages parmi les 1235 citoyens de Pierrefonds de la 5ème circonscription de l'Oise. La participation représente 57% des électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de l'Oise (705 votants). L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 69 autres communes qui la composent. Luc Blanchard a engrangé 26% des votes. Il arrive devant Etienne Diot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pierre Vatin (Les Républicains) qui recueillent respectivement 26% et 24% des voix.

Législatives 2022 à Pierrefonds : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30% des suffrages au premier tour à Pierrefonds, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 19% des suffrages. Le choix des électeurs de Pierrefonds était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des votes), laissant par conséquent 42% des suffrages à Marine Le Pen. Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Pierrefonds (60350) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?