Résultat de la législative à Plateau d'Hauteville : 2e tour en direct

19/06/22 19:21

Grâce à 38,86% des voix, les candidats Divers droite se sont imposés à Plateau d'Hauteville le 12 juin dernier pour le premier tour des législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National récupèrent respectivement 26,79% et 18,08% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 24,66% des suffrages au premier tour à Plateau d'Hauteville. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,88% et 19,76% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 53,59% des votes face à Marine Le Pen (46,41%). Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Plateau d'Hauteville seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.