Résultat de la législative à Plateau d'Hauteville : en direct

12/06/22 17:17

Lors de la présidentielle, à Plateau d'Hauteville, Marine Le Pen accostait en pôle position au premier round de l'élection présidentielle avec 24,66% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,88%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 19,76% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,7%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement transformer ce paysage lors des législatives dans la ville, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 24,66% des suffrages au premier tour à Plateau d'Hauteville. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,88% et 19,76% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 53,59% des votes face à Marine Le Pen (46,41%). Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Plateau d'Hauteville seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.