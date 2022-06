Résultat des législatives à Pleine-Fougères - 2e tour élection 2022 (35610) [DEFINITIF]

19/06/22 20:32

Résultats des législatives 2022 à Pleine-Fougères

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Pleine-Fougères est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du second tour en Ille-et-Vilaine

Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pleine-Fougères Thierry Benoit (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 61,69% 62,24% Hélène Mocquard Nouvelle union populaire écologique et sociale 38,31% 37,76% Participation au scrutin Circonscription Pleine-Fougères Taux de participation 50,47% 47,50% Taux d'abstention 49,53% 52,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,00% 3,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 1,56% Nombre de votants 45 572 703

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pleine-Fougères Thierry Benoit (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 46,88% 42,71% Hélène Mocquard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,63% 18,71% Gilles Pennelle Rassemblement National 16,60% 25,29% Tangi Marion Les Républicains 3,98% 4,39% Emilie Bechadergue Reconquête ! 2,10% 2,45% Ludovic Hubert Divers extrême gauche 1,14% 1,94% Adrien Aubrée Ecologistes 1,09% 1,16% Dominique André Droite souverainiste 1,06% 2,06% Nolwenn Floch Divers 0,81% 0,65% Maricela Murgeanu Régionaliste 0,71% 0,65% Participation au scrutin Circonscription Pleine-Fougères Taux de participation 52,08% 53,65% Taux d'abstention 47,92% 46,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 0,88% Nombre de votants 47 018 794

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pleine-Fougères sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pleine-Fougères. En direct 18:50 - La coalition Mélenchon était arrivée en 3e position à Pleine-Fougères il y a une semaine Le potentiel avant ces législatives à Pleine-Fougères pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés atteignait 22,23% dans la commune. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 18,71% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes. 15:30 - À Pleine-Fougères, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 42,71% des voix pour le 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. En seconde place, la candidature Rassemblement National obtient 25,29% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,71% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Pleine-Fougères La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. La semaine dernière, 53,65% des électeurs à Pleine-Fougères avaient participé au vote. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1468 personnes en âge de voter dans la ville, 81,14% avaient pris part au vote. La participation était de 80,99% au premier tour, ce qui représentait 1189 personnes. 10:30 - La deuxième étape des élections législatives 2022 est en cours à Pleine-Fougères C'est donc reparti pour ces élections législatives à Pleine-Fougères, avec le second épisode en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1468 électeurs de Pleine-Fougères ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Pleine-Fougères : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Pleine-Fougères (35610) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 32,0% des votes au premier tour à Pleine-Fougères, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 31,3% et 16,5% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour grâce à 52,0% des voix face à Marine Le Pen (48,0%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.