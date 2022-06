Résultat de la législative à Pleine-Fougères : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pleine-Fougères sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Pleine-Fougères ? À Pleine-Fougères, l'une des clés de ces élections législatives 2022 sera immanquablement l'ampleur de la participation. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ? Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 468 personnes en âge de voter dans la ville, 18,86% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 19,01% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Pleine-Fougères, l'abstention peut-elle encore monter à l'occasion des législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. En 2017, lors des élections législatives, parmi les 1 344 personnes en âge de voter à Pleine-Fougères, 55,51% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une participation de 48,74% pour le deuxième tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Pleine-Fougères 10 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans l'unique circonscription de Pleine-Fougères ce 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants au niveau des autres circonscriptions. Les 1468 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Pleine-Fougères

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pleine-Fougères comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Hélène Mocquard Nouvelle union populaire écologique et sociale Nolwenn Floch Divers Thierry Benoit Ensemble ! (Majorité présidentielle) Adrien Aubrée Ecologistes Maricela Murgeanu Régionaliste Tangi Marion Les Républicains Emilie Bechadergue Reconquête ! Gilles Pennelle Rassemblement National Ludovic Hubert Divers extrême gauche Dominique André Droite souverainiste

Législatives 2022 à Pleine-Fougères : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Pleine-Fougères (35610) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 32,0% des votes au premier tour à Pleine-Fougères, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le fondateur de La France Insoumise avaient obtenu 31,3% et 16,5% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour grâce à 52,0% des voix face à Marine Le Pen (48,0%). Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois.