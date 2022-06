Résultat de la législative à Plérin : en direct

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Plérin

À Plérin, la participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022. Le conflit ukrainien et ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient potentiellement tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Plérin (22190). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 10 920 personnes en âge de voter dans la ville, 82,94% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 83,37% au premier tour, c'est-à-dire 9 104 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.