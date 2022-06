Résultat de la législative à Plestin-les-Grèves : en direct

12/06/22 11:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plestin-les-Grèves sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:10 - Les législatives se finissent à 18 heures à Plestin-les-Grèves Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les jalons de ce premier tour des législatives 2022 à Plestin-les-Grèves, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont alignés 12 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Plestin-les-Grèves

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plestin-les-Grèves comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Arnaud Toudic Ecologistes Murielle Lepvraud Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvie Lironcourt Divers extrême gauche Edwige Vinceleux Reconquête ! Jean-Paul Prigent Les Républicains Françoise Le Scour Régionaliste Myriam Rolland Régionaliste Noël Lude Rassemblement National Alain Guéguen Divers gauche Nicolas Touzé Ecologistes Moulay Drissi Divers Yannick Kerlogot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Plestin-les-Grèves : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29.7% des votes au premier tour à Plestin-les-Grèves, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 24.0% et 18.3% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plestin-les-Grèves grâce à 65.5% des suffrages, laissant ainsi 34.5% des suffrages à Marine Le Pen. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales résidant à Plestin-les-Grèves (22) seront incités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.