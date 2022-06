Résultat de la législative à Ploufragan : en direct

17:10 - À Ploufragan, des sondages aussi parlants qu'en France ?

Les indications nationales des ultimes semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Ploufragan au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote lors de la dernière élection à Ploufragan avec 31,86% des votes, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 22,31%, au-dessus de Marine Le Pen à 20,07% et Yannick Jadot à 5,13%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.