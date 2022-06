Résultat de la législative à Ploumilliau : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Ploumilliau sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Ploumilliau. En direct 18:11 - Une pôle position à Ploumilliau pour la coalition de gauche pour ces législatives Le point de départ pour la Nupes s'élevait à 33,04% avant ces législatives à Ploumilliau. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche a cumulé 30,1% des votes au 1er tour de la législative dimanche dernier à Ploumilliau. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir première. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Ploumilliau ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut néanmoins tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Ploumilliau. Dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour, les habitants de Ploumilliau ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 30,1% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 29,34% des votes. A la troisième place, la candidature Rassemblement National capte 17,35% des voix. 13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Ploumilliau reste la participation L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième round contre 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 2025 inscrits sur les listes électorales de Ploumilliau s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 59,6%), contre un taux de participation de 50,35% pour le dernier round. 10:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Ploumilliau Bienvenue dans ce live où nous allons suivre cette seconde étape des législatives 2022 à Ploumilliau, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont alignés les postulants qualifiés il y a 7 jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de deuxième tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Ploumilliau - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Ploumilliau aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Murielle Lepvraud Nouvelle union populaire écologique et sociale Yannick Kerlogot Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Ploumilliau - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Ploumilliau

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ploumilliau Murielle Lepvraud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,21% 30,10% Yannick Kerlogot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,93% 29,34% Noël Lude Rassemblement National 16,13% 17,35% Alain Guéguen Divers gauche 12,75% 5,70% Jean-Paul Prigent Les Républicains 6,80% 5,44% Arnaud Toudic Ecologistes 3,19% 3,40% Edwige Vinceleux Reconquête ! 2,73% 3,74% Françoise Le Scour Régionaliste 1,49% 1,19% Sylvie Lironcourt Divers extrême gauche 1,19% 0,85% Nicolas Touzé Ecologistes 1,07% 1,11% Moulay Drissi Divers 0,85% 1,02% Myriam Rolland Régionaliste 0,66% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Ploumilliau Taux de participation 55,15% 57,89% Taux d'abstention 44,85% 42,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,08% Nombre de votants 44 718 1 207

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Ploumilliau. Les électeurs de Ploumilliau votant dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale au soir du premier round des élections législatives 2022. A l'échelle de la ville, Murielle Lepvraud a collecté 30% des voix. En seconde place, Yannick Kerlogot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 29% des voix. Enfin, Noël Lude (Rassemblement National) reçoit 17% des votes. Attention : le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor peut toujours évoluer si les électeurs des 103 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Ploumilliau. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 42%, ce qui représente 878 non-votants.

Législatives 2022 à Ploumilliau : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 26,7% des voix au premier tour à Ploumilliau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,9% et 20,0% des voix. Le choix des votants de Ploumilliau était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (59,6% des votes), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 40,4% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour acquérir la majorité à l'Assemblée nationale ? Comme partout dans le pays, les habitants de Ploumilliau (22) seront amenés à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.