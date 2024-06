Résultat des législatives à Plounévez-Lochrist : l'élection 2024 en direct

L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Plounévez-Lochrist (29430). Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,76% au premier tour. Au deuxième tour, 48,49% des votants se sont déplacés. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 79,85% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 78,65% au second tour, c'est-à-dire 1 444 personnes.

Les 2 bureaux de vote de la localité de Plounévez-Lochrist (de Salle Lan Inisan - Rue des Acacias à Salle Lan Inisan - Rue des Acacias) seront accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Des élections législatives se déroulent ce dimanche à Plounévez-Lochrist. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 députés de l'Assemblée nationale élus pour cinq ans. En 2022, les élections législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président de la République a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats du RN de se distinguer auprès des votants de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.