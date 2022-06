Résultat de la législative à Pommeuse : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle du pays ont toutefois tendance à lisser des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Pommeuse. Grâce à 31,71% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Pommeuse lors du premier tour des législatives le 12 juin dernier. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 20,67% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 19,95% des voix.

Les électeurs de Pommeuse avaient offert 19,95% de leurs voix au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le dimanche 12 juin, pour le 1er round de l'élection législative. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 20,24%, 3,92%, 1,13% et 2,19% en avril. Ce qui donnait un total estimé sur le papier à 27,48% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Pommeuse. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les 2086 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne et résidant à Pommeuse. Dans la commune, François Lenormand a amassé 32% des voix. Franck Riester (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cédric Colin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 21% et 20% des voix. Le taux d'abstention s'élève à 59% des électeurs autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour la 5ème circonscription de Seine-et-Marne (1 229 non-votants). Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription électorale résultera des choix des électeurs des 53 autres communes qui la composent.

Les citoyens de Pommeuse ( Seine-et-Marne ) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32,71% des votes au premier tour à Pommeuse. La finaliste défaite de l'élection de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20,24% et 19,97% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pommeuse avec 57,94% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 42,06% des voix.