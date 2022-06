En direct

19:05 - Pour la gauche, les 13,89% de Mélenchon à Pont-l'Évêque observés Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Pont-l'Évêque comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 13,89% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,36% et 1,01% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 18,26% à Pont-l'Évêque pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Pont-l'Évêque ? La majorité a chuté tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières heures se répéteront probablement à Pont-l'Évêque au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 32,14% des votes exprimés, à Pont-l'Évêque cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 29,6%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,89% et Éric Zemmour à 6,61%.

14:30 - À Pont-l'Évêque, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? À Pont-l'Évêque, le taux d'abstention sera immanquablement l'un des critères importants de ces législatives 2022. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des familles combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient détourner les citoyens de Pont-l'Évêque des bureaux de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 707 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,38% avaient pris part au vote. La participation était de 73,51% au premier tour, soit 2 725 personnes. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Pont-l'Évêque, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément essentiel L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 45,15% des personnes en âge de voter à Pont-l'Évêque s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 38,55% au deuxième round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.