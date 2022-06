Résultat de la législative à Pordic : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pordic sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pordic ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Pordic au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection présidentielle à Pordic avec 34,97% des suffrages, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 18,86%, surclassant Marine Le Pen à 18,37% et Yannick Jadot à 8,01%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Pordic reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Pordic, qu'en sera-t-il de la participation ? Les incertitudes liées à un retour en force de la pandémie de covid-19 seraient par exemple capables de détourner l'attention des habitants de Pordic (22590) du vote. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 17,57% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,35% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Pordic lors du premier tour des législatives ? L'analyse des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2017, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 60,3% au premier tour des électeurs de Pordic, à comparer avec un taux de participation de 49,38% au tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les citoyens de Pordic ont jusqu'à 18 heures pour voter Bienvenue dans ce live où vous pourrez vivre cette première étape des législatives à Pordic, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On compte 14 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Pordic

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pordic comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Morgane Pouillart Divers extrême gauche Alain Le Fol Divers extrême gauche Mickaël Cosson Ensemble ! (Majorité présidentielle) Loïc Raoult Divers gauche Nathalie Sergenton Ecologistes Yvan Lamy Droite souverainiste Pierre-Yves Thomas Reconquête ! Fanny Darras Régionaliste Marion Gorgiard Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphane Briend Divers droite Thierry Simeliere Divers centre Françoise Billaud Rassemblement National Joannic Martin Régionaliste Romain Faligot Divers droite

Législatives 2022 à Pordic : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 7 433 votants de Pordic (22) seront invités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président récemment réélu sera-t-il à même de remporter une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a reçus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 34,97% des suffrages au premier tour à Pordic, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de "La France Insoumise" et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 18,86% et 18,37% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Pordic avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 69,46% des voix, laissant donc à Marine Le Pen 30,54% des suffrages.