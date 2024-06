Résultat des législatives à Port-Bail-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les législatives commencent à Port-Bail-sur-Mer : l'abstention en question

Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Port-Bail-sur-Mer ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 54,75% au premier tour et seulement 51,16% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Port-Bail-sur-Mer ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,01% dans la commune. La participation était de 77,22% au premier tour, soit 1 708 personnes.