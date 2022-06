Résultat des législatives à Port-Bail-sur-Mer - Election 2022 (50580) [PUBLIE]

Le résultat de l'élection législative à Port-Bail-sur-Mer est tombé. Les citoyens de Port-Bail-sur-Mer votant dans la 3ème circonscription de la Manche se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du premier tour des législatives. Les citoyens des 159 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de la Manche voteront-ils comme ceux de Port-Bail-sur-Mer ? Le niveau de l'abstention parmi les électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 45%, ce qui représente 1 000 non-votants. Au sein de la commune, Stéphane Travert a collecté 35% des suffrages. Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 20% des suffrages. Quant à elle, Carmen Masson (Rassemblement National) capte 19% des votes.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens domiciliés à Port-Bail-sur-Mer ( Manche ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Les habitants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 33,11% des votes au premier tour à Port-Bail-sur-Mer. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,91% et 14,08% des suffrages. Le choix des votants de Port-Bail-sur-Mer était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (58,75% des voix), cédant donc 41,25% des votes à Marine Le Pen.