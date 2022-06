En direct

19:36 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Port-en-Bessin-Huppain ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 8,65% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Port-en-Bessin-Huppain en avril. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,57% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 13,74% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Port-en-Bessin-Huppain.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Port-en-Bessin-Huppain ? Les dynamiques nationales des dernières heures se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Port-en-Bessin-Huppain ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or à Port-en-Bessin-Huppain, Emmanuel Macron glanait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 34,76% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 31,82%. Arrivaient ensuite, avec 8,65%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,6%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Port-en-Bessin-Huppain ? L'un des facteurs clés des législatives sera le taux d'abstention à Port-en-Bessin-Huppain. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,53% au sein de la localité, à comparer avec une abstention de 25,97% au premier tour. L'inflation qui plombe le budget des ménages pourrait entre autres impacter les choix que feront les habitants de Port-en-Bessin-Huppain.

11:30 - À Port-en-Bessin-Huppain quel était le taux de la participation à Port-en-Bessin-Huppain en 2017 ? Au fil des dernières années, les 1 957 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 45,19% au premier tour des votants de Port-en-Bessin-Huppain, à comparer avec un taux de participation de 40,62% au second tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.