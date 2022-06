Résultat de la législative à Poussan : en direct

12/06/22 11:09

Quel candidat ou candidate les habitants de Poussan placeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,2% des votes au premier tour à Poussan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 21,0% et 21,0% des suffrages. Le choix des votants de Poussan était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,2% des suffrages), laissant par conséquent à Emmanuel Macron 44,8% des suffrages.