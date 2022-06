Résultat des législatives à Preignac - 2e tour élection 2022 (33210) [DEFINITIF]

19/06/22 20:27

Résultat 2e tour

Le résultat de l' élection législative à Preignac est tombé. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des européennes à Preignac pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans la ville. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 1536 citoyens de Preignac inscrits dans la 9ème circonscription de la Gironde. Sophie Mette a accumulé 52.66% des suffrages dans la ville. Quant à lui, Sacha André (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 47.34% des voix. Le taux de participation s'élève à 48.31% des habitants habilités à se rendre aux urnes de la commune pour cette circonscription. Les citoyens des 87 autres communes de la 9ème circonscription de la Gironde voteront-ils comme ceux de Preignac ?

Résultat 1er tour

Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Preignac seront probablement proclamés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on saura très vite qui des candidats qualifiés pourra siéger à l'Assemblée pour la prochaine législature.

Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 52,54% des personnes aptes à voter à Preignac avaient participé à l'élection. L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,71% au sein de la commune. La participation était de 77,93% au premier tour, ce qui représentait 1197 personnes.

Au soir du 1er tour, le 12 juin dernier, les habitants de Preignac ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 30,66% des suffrages. La candidature Rassemblement National ramasse 24,55% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 18,45% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Preignac seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Quel candidat désigneront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 28,4% des suffrages au premier tour à Preignac. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,1% et 17,3% des votes. Le choix des votants de Preignac était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (50,5% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 49,5% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a obtenus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?