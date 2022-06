Résultat de la législative à Puilboreau : en direct

17:18 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Puilboreau ?

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces mouvements des dernières semaines se répercuteront certainement sur les législatives à Puilboreau ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Puilboreau, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 33,9% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,42%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 17,82% et Yannick Jadot à 6,32%.