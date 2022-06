Résultat de la législative à Quettreville-sur-Sienne : 2e tour en direct

En direct

18:14 - La coalition de gauche 2e pour ces législatives à Quettreville-sur-Sienne Avec un score de 25,48% des suffrages au 1er tour à Quettreville-sur-Sienne, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce second épisode des législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure aujourd'hui. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,07%, 4,67%, 2,26% et 2,52% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un potentiel de 25,52% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Quettreville-sur-Sienne ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités électorales de chaque territoire, comme par exemple à Quettreville-sur-Sienne. Au soir du 1er round, le 12 juin dernier, les électeurs de Quettreville-sur-Sienne ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé 30,19% des bulletins de vote. Elle a devancé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent respectivement 25,48% et 19,61% des voix.

13:30 - À Quettreville-sur-Sienne, les chiffres de la participation à l'occasion du 2ème tour seront un élément essentiel Comment ont voté généralement les habitants de cette ville lors des précédents scrutins ? Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 40,45% des électeurs de Quettreville-sur-Sienne avaient pris part au scrutin au second tour, ce qui représentait 576 votants sur les 2567 personnes inscrites sur les listes électorales. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second tour et 44,6% en 2012.