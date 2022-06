Résultat des législatives à Quettreville-sur-Sienne - Election 2022 (50210) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Quettreville-sur-Sienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Quettreville-sur-Sienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Manche

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Quettreville-sur-Sienne Stéphane Travert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,77% 30,19% Gaëlle Verove (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,66% 25,48% Carmen Masson Rassemblement National 18,58% 19,61% Jean-René Binet Les Républicains 14,45% 15,06% Nadège Daniel Reconquête ! 3,03% 3,32% Stéphane Lavalley Divers centre 2,36% 2,55% Marie-Agnès Caillaux Droite souverainiste 1,59% 1,08% Agnès Ryst Ecologistes 1,39% 1,62% Laurence Derrey Divers extrême gauche 1,18% 1,08% Participation au scrutin Circonscription Quettreville-sur-Sienne Taux de participation 51,03% 51,46% Taux d'abstention 48,97% 48,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 0,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53% 1,06% Nombre de votants 56 564 1 319

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Quettreville-sur-Sienne. À Quettreville-sur-Sienne, les 2563 citoyens rattachés à la 3ème circonscription de la Manche ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Manche s'établit à 51%. Stéphane Travert a raflé 30% des voix. Il coiffe au poteau Gaëlle Verove (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carmen Masson (Rassemblement National) qui récupèrent 25% et 20% des voix. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 159 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Quettreville-sur-Sienne : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Quettreville-sur-Sienne (50) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Le président français sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité à l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28.6% des voix au premier tour à Quettreville-sur-Sienne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le président de La France Insoumise avaient obtenu 28.4% et 16.1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Quettreville-sur-Sienne gratifié de 54.8% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 45.2% des voix.