Résultat de la législative à Quincy-Voisins : en direct

12/06/22 11:15

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les grandes étapes de ce premier round des législatives 2022 à Quincy-Voisins, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On trouve 12 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 27% des voix au premier tour à Quincy-Voisins. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 22% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en empochant 55% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 45% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 5 493 citoyens de Quincy-Voisins (77) seront incités à contribuer aux résultats des législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ?