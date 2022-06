Résultat de la législative à Réguisheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Réguisheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Réguisheim. En direct 18:46 - La Nupes transparente dans la commune il y a une semaine Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,94% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée à Réguisheim. Ce score est toutefois à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 10,51%, 3,33%, 1,45% et 1,28% il y a deux mois. Soit un potentiel de 16,57% pour la Nupes dans la commune. 15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée à Réguisheim Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularismes locaux, comme à Réguisheim. Pour le 1er tour, le 12 juin dernier, les habitants de Réguisheim ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a obtenu 28,99% des votes. En seconde place, la candidature Les Républicains décroche 20,93% des votes. A la 3e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 18,84% des voix. 13:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quel sera la participation à Réguisheim ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1572 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,09% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 23,98% au premier tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 57,53% des personnes aptes à voter à Réguisheim avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - On vote ce 19 juin à Réguisheim pour la deuxième manche des élections législatives 2022 Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont en lice dans la seule circonscription de Réguisheim aujourd'hui, pour le second round de l'élection législative 2022. Un niveau de candidatures réduit. Les 1572 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre le bureau de vote et faire leur choix pour ce second round.

Résultats des législatives 2022 à Réguisheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Réguisheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Raphaël Schellenberger Les Républicains Marion Wilhelm Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Réguisheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Réguisheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Réguisheim Marion Wilhelm (Ballotage) Rassemblement National 26,19% 28,99% Raphaël Schellenberger (Ballotage) Les Républicains 22,25% 20,93% Sandrine Mayer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,09% 18,84% Chrystelle Garel Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,31% 15,94% Guy Baschung Régionaliste 4,71% 4,19% Ophélie Lefort Reconquête ! 3,37% 2,90% Guillaume Reffay Ecologistes 2,08% 1,13% Corinne Morgen Ecologistes 1,94% 2,42% Sylvie Christophe Droite souverainiste 1,71% 1,61% Olivier Bitterlin Ecologistes 1,42% 1,45% Cédric Altherr Ecologistes 0,86% 0,64% Aimé Sense Divers extrême gauche 0,81% 0,81% Martine Lapouble Barthou Divers centre 0,26% 0,16% Participation au scrutin Circonscription Réguisheim Taux de participation 43,75% 42,47% Taux d'abstention 56,25% 57,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 2,69% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 4,34% Nombre de votants 45 491 668

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Réguisheim. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les 1573 citoyens de la 4ème circonscription du Haut-Rhin et résidant à Réguisheim. Les électeurs des 76 autres communes composant la 4ème circonscription du Haut-Rhin voteront-ils comme ceux de Réguisheim ? Marion Wilhelm a réuni 29% des suffrages à l'échelle de la commune. Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Sandrine Mayer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à respectivement 21% et 19% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription s'élève à 58%, ce qui représente 905 non-votants.

Législatives 2022 à Réguisheim : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38% des votes au premier tour à Réguisheim, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et celui qui joua le rôle de troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 25% et 11% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Réguisheim avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 56% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 972 habitants de Réguisheim (68) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel prétendant désigneront-ils ?