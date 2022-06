Résultat de la législative à Régusse : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Régusse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Régusse. En direct 18:09 - La coalition Mélenchon s'était placée sur la 3e marche à Régusse il y a 7 jours Le niveau des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera un des paramètres de ces législatives en France. Le candidat LFI avait enregistré 17,82% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Ce score est toutefois à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,14%, 2,22%, 0,57% et 1,9% le 10 avril. Ce sont donc 18,83% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Régusse. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Régusse ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Régusse. Grâce à 38,74% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Régusse à l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent respectivement 21,67% et 17,82% des voix. 13:30 - À Régusse, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste l'abstention Au fil des dernières années, les 2640 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections législatives, parmi les 1865 inscrits sur les listes électorales à Régusse, 52,71% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 45,95% au tour deux. Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au deuxième round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le résultat final des élections à Régusse se dévoilera ce dimanche ! La commune de Régusse n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi faciliter la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours se soumettent au vote pour cette 2ème étape de l'élection législative à Régusse. Les résultats seront communiqués dès 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Régusse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Régusse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Philippe Schreck Rassemblement National Fabien Matras Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Régusse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Régusse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Var

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Régusse Philippe Schreck (Ballotage) Rassemblement National 30,66% 38,74% Fabien Matras (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,51% 21,67% Catherine Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 17,82% Vanessa Lucido Reconquête ! 9,23% 11,26% Guillaume Jublot Les Républicains 5,42% 3,47% Claudine Razeau Ecologistes 2,56% 1,50% Michel Rezk Divers 2,18% 1,50% Stéphane Simon Droite souverainiste 1,61% 1,69% Emmanuel Le Lostec Ecologistes 1,53% 0,28% Virginie Bourreau Ecologistes 1,08% 0,84% Marie-Claire Carbonnel Régionaliste 0,77% 0,56% Ludovic Martin Divers extrême gauche 0,67% 0,66% Participation au scrutin Circonscription Régusse Taux de participation 47,08% 51,33% Taux d'abstention 52,92% 48,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,46% Nombre de votants 51 392 1 084

Le résultat de la législative à Régusse est maintenant connu. Reste encore à savoir si les citoyens des 64 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Régusse. Le taux de participation atteint 51% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 8ème circonscription du Var (soit 1 028 non-votants). Philippe Schreck a obtenu 39% des suffrages. Fabien Matras (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Catherine Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 22% et 18% des voix.

Législatives 2022 à Régusse : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 39,3% des votes au premier tour à Régusse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19,3% et 14,1% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Régusse grâce à 66,0% des voix, laissant par conséquent 34,0% des voix à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les citoyens de Régusse reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022.